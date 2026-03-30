Campania, Fico “Su sanità gran lavoro Giunta precedente, noi fatto ultimo metro”





NAPOLI (ITALPRESS) – Per l’uscita della Regione Campania dal piano di rientro della sanità “un lavoro enorme è stato fatto dalla Giunta precedente rispetto al raggiungimento degli obiettivi dei Lea e dell’equilibrio finanziario, senza il quale non saremmo potuti uscire, però questo ultimo metro è stato un metro molto importante perché poteva determinare una nuova impasse che non c’è stata”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando con i giornalisti nella Chiesa di Santa Restituta a margine della sua partecipazione alla conferenza stampa di inaugurazione del nuovo percorso di visita del Duomo ai tetti di Napoli. “Abbiamo lavorato negli ultimi tre mesi in modo dialogante, istituzionale, con il ministero che aveva comunque fatto un ricorso al Consiglio di Stato e non sappiamo come sarebbe finito il ricorso – sostiene il governatore”. “Detto questo – aggiunge – è molto importante lavorare con i ministeri nell’ottica dell’interesse generale. Quindi in questi tre mesi ci abbiamo provato e ringrazio il ministro per come è stato leale nei confronti anche della Regione. Adesso dobbiamo, come sempre, lavorare seriamente, in modo molto strutturato, scrivere il piano ospedaliero della Regione Campania, lavorare sulla sanità territoriale, sulle case di comunità, gli ospedali di comunità, sulla telemedicina, lavorare sulla rete di emergenza urgenza ed è quello che farò”. xc9/vbo/mca1