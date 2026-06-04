Campania, il punto sullo stato dell’economia: lunedì 15 giugno il rapporto della Banca d’Italia

Sarà il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova a ospitare lunedì 15 giugno, a partire dalle ore 16, la presentazione del rapporto “L’economia della Campania”, pubblicazione con cui la Banca d’Italia mette periodicamente a disposizione di istituzioni, studiosi e operatori economici i risultati delle proprie attività di ricerca sul territorio regionale.

La registrazione dei partecipanti è prevista alle 15.30. Ad aprire ufficialmente i lavori saranno Gaetano Manfredi, sindaco del Comune di Napoli, e Roberto Fico, presidente della Regione Campania. L’introduzione sarà affidata a Daniela Palumbo, direttrice della sede di Napoli della Banca d’Italia.

Il rapporto sarà illustrato da Luigi Leva, titolare della divisione Analisi e ricerca economica territoriale della sede di Napoli della Banca d’Italia, e da Luca Sessa, sostituto titolare della stessa divisione. La presentazione offrirà una fotografia aggiornata dell’andamento dell’economia regionale, con particolare attenzione alle principali tendenze che caratterizzano il sistema produttivo campano.

Le conclusioni saranno affidate a Giorgio Ventre , professore di Sistemi di elaborazione delle informazioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Paolo Scudieri , amministratore delegato di Adler Group, e Antonio Ricciardi , professore di Economia aziendale dell’Università della Calabria.

La chiusura dei lavori sarà invece affidata a Chiara Scotti, vice direttrice generale della Banca d’Italia.