Campania in festa: presentate le Giornate FAI di Primavera, un viaggio tra i tesori nascosti della regione

La Campania si preparano a svelare i loro tesori nascosti in occasione delle Giornate FAI di Primavera, sabato 22 e domenica 23 marzo. L’evento, presentato oggi a Palazzo San Giacomo, segna il 50° anniversario della Fondazione FAI e promette un fine settimana all’insegna della cultura e della scoperta.

Un’edizione speciale per un anniversario importante

“Questa edizione 2025 delle Giornate FAI festeggia l’importante traguardo dei 50 anni della Fondazione, e arriva in un momento in cui l’armonia generata dall’attività di volontariato ha permesso di acquisire una concretezza più forte sul territorio e di raccogliere traguardi sempre più importanti”, ha dichiarato Michele Pontecorvo Ricciardi, Presidente Regionale FAI Campania. “Il FAI in Campania sta, infatti, coinvolgendo tutte le realtà istituzionali del territorio, a partire da Napoli fino alle province. Ci auguriamo che questa sinergia, arricchita da nuove collaborazioni, ci permetta di raggiungere sempre nuovi obiettivi e numeri rilevanti di visitatori, continuando a sollecitare la cittadinanza attiva verso quel civile servizio che è la somma del nostro volontariato dopo mezzo secolo di attività”.

Napoli, un tesoro da scoprire

A Napoli, la sinergia tra il FAI e il Comune si concretizza con l’apertura straordinaria del Mausoleo Schilizzi a Posillipo, un luogo di memoria e storia. Ma non solo: Villa Rosebery, con i suoi giardini incantevoli e la vista mozzafiato sul golfo, aprirà le sue porte agli iscritti FAI, offrendo un’esperienza unica. Il giardino di Palazzo d’Avalos, situato nello storico palazzo monumentale del quartiere Chiaia, eretto tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento come residenza della famiglia d’Avalos, marchesi di Pescara e del Vasto, giunti a Napoli dalla Spagna a seguito di Alfonso di Aragona. Si riparte con l’apertura dei soli giardini, oggetto di lavori di restauro e rifunzionalizzazione il che ne limita l’accesso a gruppi contingentati di persone e nel rispetto delle norme di cantiere. La Banca d’Italia, nel cuore della città, svelerà i suoi tesori artistici e architettonici, tra cui la preziosa mappa del Duca di Noja.

In tutta la regione, oltre 40 siti apriranno le loro porte, offrendo un’ampia varietà di esperienze: ville storiche, aree archeologiche, chiese, castelli, giardini e parchi. Un’occasione imperdibile per scoprire la ricchezza del patrimonio culturale e paesaggistico campano.

Un evento per tutti

Le Giornate FAI di Primavera sono un evento aperto a tutti, con visite guidate a cura di Narratori e Volontari del FAI, studenti universitari e Apprendisti Ciceroni. Per informazioni dettagliate su orari, modalità di partecipazione e approfondimenti sui luoghi, è possibile consultare il sito www.giornatefai.it.

Rai, partner d’eccezione

L’evento chiude la Settimana Rai dedicata ai Beni Culturali, un’iniziativa che vede la Rai come Main Media Partner del FAI, per sensibilizzare il pubblico alla cura e valorizzazione del patrimonio italiano.