Campania, incontro UCID con Apreda, Abete e padre Pinto Ostuni

Napoli, 17 dic. (askanews) – “Gerusalemme raccontata dal vivo… una storia infinita” è il titolo dell’incontro promosso dall’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Campania in collaborazione con AIMC e MACS e in programma domani, alle ore 17.30, presso la Sala della Custodia di Terra Santa al Complesso Monumentale di Capodimonte, a Napoli.

Al centro dell’iniziativa una riflessione culturale e spirituale su Gerusalemme, città simbolo della storia e delle grandi religioni monoteiste, attraverso il contributo di esponenti del mondo istituzionale, religioso e accademico.

Apriranno i lavori i saluti di padre Gianfranco Pinto Ostuni, Commissario Generale di Terra Santa per il Sud Italia, di Nino Apreda, presidente regionale UCID Campania, e di Roberto Dante Cogliandro, presidente MACS.

“Gerusalemme non è solo un luogo geografico, ma una coscienza viva dell’umanità – sottolinea Nino Apreda, presidente UCID Campania -. Raccontarla significa richiamare alla responsabilità del dialogo, della memoria e della pace. Come UCID Campania promuoviamo momenti di confronto alto che uniscano cultura, fede e impegno civile, soprattutto in una fase storica segnata da conflitti e profonde fratture”.

Ne discuteranno Giancarlo Abete, presidente Lega Nazionale Dilettanti e past president UCID nazionale, don Tonino Palmese, assistente UCID, l’avvocato Mario Percuoco, presidente probiviri UCID Campania, Gennaro Sangiuliano, già ministro della Cultura, Eike Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e Francesco Villano, docente di Storia delle Religioni.