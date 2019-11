Campania interna, aumenta il turismo culturale. Salerno, gli operatori chiedono meno burocrazia

“Aumenta in Campania il turismo culturale. Abbiamo registrato un aumento del flusso turistico delle aree interne dell’1,2%. Cresce dunque il turismo basato sullo star bene, sull’agroalimentare e sulla cultura e crescono anche le aree interne meno conosciute. Ora il messaggio dei Distretti Turistici è chiaro: partiamo con la Zona a Burocrazia Zero. La norma ci consente di fare la Pianificazione Strategica, mettiamoci tutti insieme con gli imprenditori, facciamo da cerniera ma che sia quella dei Distretti Turistici una vera Zona a Burocrazia Zero. Scommettiamo su questa sinergia, coinvolgiamo il mondo delle Università, facciamo in modo che i nostri giovani non vadano via ma credano sempre di più in uno sviluppo turistico che non ha nulla da inventare perché il nostro mare, le nostre montagne, la nostra cucina rappresentano un patrimonio che nessuno ha al mondo”. Lo ha dichiarato Vincenzo Marrazzo, presidente del Coordinamento di tutti i Distretti Turistici della Campania, durante la Prima Conferenza Programmatica di tutti i Distretti Turistici in corso a Salerno. Oggi, all’Hotel Mediterranea, attesi il messaggio del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli e l’intervento del sottosegretario al Turismo, Elena Bonaccorsi. “Nei prossimi mesi avremo questo strumento importante che per la prima volta riconosce la funzione dei Distretti Turistici come Enti di programmazione di risorse comunitarie. Non avremo più solo le Regioni – ha dichiarato Andrea Cozzolino, europarlamentare, relatore nuovo Fesr, Fondo di Coesione Ue 2021-2027 – impegnate nella programmazione delle risorse comunitarie presso il turismo ma avremo il protagonismo dal basso dei distretti turistici perché nei distretti turistici si possono costruire alleanze importanti tra imprese, associazioni, cittadinanza, istituzioni e fare delle risorse comunitarie una grande opportunità di sviluppo turistico ed economico del territorio”. “La Campania sta vivendo numeri in crescita. Le aree minori della Campania hanno sempre maggiore attrazione e l’esperienza dei Distretti Turistici rappresenta sempre più un’opportunità – ha dichiarato Ivana Jelinic, presidente Fiavet – di come dal territorio si possano con le imprese, costruire percorsi e circuiti di sviluppo e di crescita. Il turismo culturale in Campania ma in generale in tutta Italia cresce”.