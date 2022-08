Campania, l’ex sindaco di Santa Maria la Carità Cascone torna in Forza Italia

Franco Cascone torna in Forza Italia. “Riconosco a Fulvio Martusciello capacità di leader, e per questa ragione, senza chiedere nulla, lo affianco in questa battaglia elettorale per Forza Italia” – ha dichiarato l’ex sindaco di Santa Maria la Carità che alle ultime regionali ottenne 10.600 voti. “ll ritrovato impegno di Franco Cascone – ha commentato Fulvio Martusciello commissario regionale di Forza Italia – è una straordinaria notizia che ci rende ancora più competitivi in vista delle elezioni”.