“Il campo largo è diventato un vicolo stretto ed è il tempo, a sinistra, di cambiare tutto”. Così Enzo Maraio ha aperto i lavori, presso l’Istituto Don Bosco di Napoli, dell’appuntamento dei socialisti meridionali del Psi in vista degli Stati Generali del 22 e 23 Luglio a Roma.

“Sull’Avanti – ha ricordato – ho rivolto un appello ad Elly Schlein ed all’intero centrosinistra, senza un cambio di passo, senza una concreta opzione riformista siamo destinati a deflagrare”.

“Anche in Campania- ha aggiunto a margine dei lavori – alcuni immaginano il campo largo. Ad oggi rischia di essere solo uno slogan vuoto, ricco di contraddizioni e non una soluzione. Serve rilanciare sui temi. Sul turismo, sulle politiche attive del lavoro, sulla sanità con una battaglia per le assunzioni prima di ogni cosa”.

Sollecitato poi sul terzo mandato in Regione ha sottolineato: “Siamo favorevoli, in democrazia decidono gli elettori. Su questa ipotesi garantiamo il nostro sostegno”.