Campania, Martusciello: Candidato in primavera, decideranno i leader nazionali

“Siamo aperti a tutte soluzioni possibili, è indiscutibile che la soluzione finale arriverà da una riflessione nazionale, i leader nazionali Tajani, Meloni e Salvini dovranno guardare alle cinque regioni che vanno al voto, in alcune di queste c’è già candidato individuato, nelle marche c’è un uscente di Fdl, in altre si sta ragionando. Dobbiamo farci trovare pronti con un partito organizzato, coeso, senza divisioni interne”. Lo ha detto il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, a margine della riunione della segreteria in corso a Napoli. Sulla tempistica della definizione del candidato, Martusciello ha spiegato che “chi vuole costruire un programma partecipato deve essere messo in campo a inizio primavera”, poi spiegando quale sarà la priorità della coalizione di centrodestra: “La sanità è il primo problema da affrontare, l’emergenza della rete ospedaliera, l’incapacità di portare buona sanità in tutte le parti della regione, il riequilibrio territoriale, con noi non ci sarà più divisione tra zone interne e fascia costiera. La scorsa settimana è morta una donna in provincia di Salerno perché l’ambulanza non è arrivata in tempo. Non so come il presidente della Regione possa guardare negli occhi il marito e i figli di questa donna, queste cose non possono più accadere, non accadono in nessuna parte d’Europa, perché devono accadere in Campania?”.