Campania, Martusciello (Fi): Io prossimo candidato alla Regione? Lo chiedono gli elettori

“Non l’ho chiesto io, penso lo abbiano chiesto gli elettori”. Cosi Fulvio Martusciello, coordinatore di Forza Italia in Campania, rispondendo ai giornalisti su una sua possibile candidatura a presidente della Regione Campania, a margine di un evento a Castel Volturno (Caserta) al quale era presente anche il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. “Io non ho chiesto, né rivendico nulla – ha aggiunto Martusciello – penso questa sia la differenza e la novità. Sono stati gli elettori campani a chiederlo, premiandomi come il più votato in Campania. È la ragione per la quale andiamo avanti. Non mettiamo bandierine, non servono. Lavoriamo da subito per un progetto serio”, ha concluso Martusciello.