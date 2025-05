Campania NewSteel, focus sulla figura del marketing manager

di Marco Milano

Campania NewSteel, incubatore certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0, promosso e partecipato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e da Città della Scienza, è lieta di annunciare un nuovo appuntamento con la sessione di lavoro dedicata alle più innovative ed efficaci strategie di marketing dal titolo: Professione Marketing Manager: competenze e tecniche per approcciare il mercato.

In un dialogo tra Raffaele Cercola e Giorgio Soffiato – mente autoriale di Professione Marketing Manager. Strategie, tattiche e casi di studio per il piano marketing perfetto – l’incontro si focalizzerà sull’evoluzione del ruolo del marketing e sulle competenze chiave per eccellere in un contesto dinamico e competitivo.

Partendo dall’analisi di casi concreti, verranno proposti inediti “framework”, modelli originali costruiti nel tempo e testati in azienda oltre che nelle aule accademiche, restituendo un quadro del marketing maggiormente organico nel raggiungimento di risultati concreti e misurabili. Sarà dunque l’opportunità per esaminare l’integrazione di approcci strategici, strumenti digitali e una visione orientata al risultato che si configurino infine come leve competitive sul mercato.