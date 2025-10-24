Campania NewSteel lancia HydePark Coroglio: focus su design e innovazione

Campania NewSteel, incubatore certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0, promosso e partecipato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e da Città della Scienza, annuncia il primo appuntamento del ciclo HydePark Coroglio, dedicato ad affrontare il ruolo strategico del design come elemento centrale nei processi di crescita e innovazione imprenditoriale.

Il seminario intitolato “Design biomimetico per un’innovazione sostenibile“, tenuto dalla Professoressa Carla Langella, è un invito a ridefinire il design non come complemento estetico, ma come risorsa strategica fondamentale per la crescita aziendale. Non solo prodotto, ma sistema integrato di visioni, saperi e competenze.

Attraverso la disamina delle esperienze maturate nell’Hybrid Design Lab, verranno esplorate le metodologie per la genesi di sistemi di prodotti e servizi intrinsecamente innovativi. La discussione non si limiterà all’approccio teorico ma verranno esposte strategie concepite per due obiettivi sinergici: innervare le startup già esistenti di strumenti ulteriori e, contestualmente, fornire la struttura per la costituzione di nuove iniziative imprenditoriali design-based a impatto innovativo.

Particolare attenzione sarà posta sull’approccio biomimetico: verrà illustrato come attingere direttamente ai funzionamenti della natura quale guida nella soluzione di problematiche aziendali complesse, orientando così la progettazione verso soluzioni che siano al contempo più efficienti, resilienti e sostenibili.

Appuntamento mercoledì 29 Ottobre, ore 15, presso la Sala Mario Raffa di Campania NewSteel.