Campania, nuovi fondi per musei e raccolte locali: domande fino al 7 luglio

La Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 89 del 9 giugno 2026, ha approvato l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi a sostegno dei musei e delle raccolte museali degli enti locali e d’interesse locale, previsti dalla legge regionale n. 12/2005, per l’esercizio finanziario 2026. Budget disponibile pari a 160.000 euro. Possono presentare istanza di contributo i soggetti giuridici titolari di musei riconosciuti d’interesse regionale operanti nel territorio campano e, limitatamente a una sola finalità, gli istituti senza scopo di lucro, per le azioni di conoscenza, promozione e valorizzazione del complessivo patrimonio museale campano. Le domande potranno essere presentate esclusivamente on line dalle ore 00:00 del 17 giugno 2026 fino alle ore 23:59 del 7 luglio 2026, attraverso l’apposito servizio digitale, accedendo al catalogo dei servizi digitali della regione Campania.