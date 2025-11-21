Campania, Pd: da Giuli utilizzo vergognoso ministero a favore Cirielli

Roma, 21 nov. (askanews) -“Oggi l’ufficio stampa del Ministero della Cultura ha diramato tre comunicati a sostegno della candidatura di Cirielli alla presidenza della Regione Campania, riportando peraltro dati falsi sull’azione del governo nel territorio campano. Un atto vergognoso, mai verificatosi prima: uno strappo istituzionale gravissimo. Giuli utilizza le istituzioni e gli uffici del ministero per fare campagna elettorale con i soldi dei cittadini. Di questo chiederemo conto e presenteremo interrogazioni parlamentari”. Lo denunciano in una nota congiunta i deputati del PD della Commissione Cultura della Camera dei deputati.