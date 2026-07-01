Campania protagonista al Summer Fancy Food di New York: successo per le eccellenze agroalimentari

Si chiude con un bilancio decisamente positivo la partecipazione della Regione Campania al Summer Fancy Food Show di New York, la più importante manifestazione del Nord America dedicata alle eccellenze agroalimentari. La Campania ha partecipato con una collettiva di aziende del settore e un fitto programma di iniziative per valorizzare le produzioni regionali sui mercati internazionali.

Protagoniste le aziende di pasta, conserve, prodotti caseari, olio extravergine di oliva e altre produzioni di eccellenza, che hanno avuto l’opportunità di incontrare buyer, importatori e operatori del settore provenienti da Stati Uniti, Canada e altri Paesi.

Tra gli elementi più innovativi dello stand Campania, la presentazione multimediale delle aziende con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. All’ingresso dell’area espositiva, i visitatori hanno potuto inquadrare un QR Code e accedere al videoracconto delle imprese, realizzato in dieci lingue e interpretato da uno speaker-avatar.

“La grande affluenza registrata allo stand della Campania nel corso dei tre giorni di fiera – ha dichiarato l’assessora all’agricoltura, Maria Carmela Serluca, presente alla manifestazione – conferma il forte interesse che i prodotti agroalimentari campani continuano a suscitare presso il pubblico nordamericano. Un risultato particolarmente significativo alla luce delle recenti novità in materia di dazi, che non hanno intaccato l’attrattività delle nostre eccellenze. Questo testimonia la forza del marchio Campania, che in campo agroalimentare è riconosciuto e apprezzato come sinonimo di garanzia di origine e qualità”.

L’attività espositiva è stata affiancata da un ricco programma di show cooking e degustazioni che hanno valorizzato le produzioni regionali attraverso la cucina della tradizione. Tra queste, le specialità ittiche proposte dal Gal Pesca Approdo di Ulisse, attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (Feampa 2021-2027). Tra gli ospiti, gli chef Alfonso Iaccarino e Federico Polizzi (Cook with Fez) di GialloZafferano.

Lo stand della Campania ha inoltre ricevuto la visita del console d’Italia a New York, Giuseppe Pastorello, e del ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida.

“Il Summer Fancy Food – ha concluso l’assessora Serluca – richiama ogni anno oltre ventimila buyer specializzati nei settori food e hospitality e rappresenta un appuntamento imprescindibile per le imprese campane che guardano ai mercati del Nord America. È qui che si delineano le tendenze del comparto alimentare e si incontrano gli operatori che investono sulla qualità. In un contesto fortemente concorrenziale e in continua evoluzione, la Campania ha saputo distinguersi, dimostrando che gli asset delle sue produzioni, qualità certificata e identità territoriale, continuano a incontrare un forte interesse sui mercati internazionali. Con il Programma di Valorizzazione Agroalimentare che stiamo mettendo a punto per i prossimi due anni, affiancheremo al tradizionale sbocco statunitense numerose iniziative su nuovi mercati per assicurare alle nostre imprese la più ampia capacità di penetrazione commerciale e di crescita all’estero”.