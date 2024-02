Campania protagonista alla Bit di Milano: isola di Ischia paradigma di resilienza

L’isola di Ischia come paradigma di resilienza ed esempio di turismo d’eccellenza. Questo quanto presentato questa mattina attraverso i progetti dei sei comuni isolani che uniscono storia, cultura e benessere. Il progetto è stato presentato presso lo Stand della Regione Campania durante la Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano alla presenza dei sindaci Vincenzo Ferrandino (Ischia), Giuseppe Ferrandino (Casamicciola Terme), Giacomo Pascale (Lacco Ameno), Irene Iacono (Serrara Fontana) e Stanislao Verde (Forio) che hanno annunciato anche le varie iniziative varate in occasione della prossima stagione turistica e dell’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci.

“Ischia rappresenta una delle tante eccellenze della Campania – spiega Felice Casucci Assessore al Turismo Regione Campania – a seguito di quanto avvenuto nel 2022 a Casamicciola era necessario sostenere l’isola e il settore turistico attraverso una cabina di regia permanente con tutti i sindaci, gli operatori e le associazioni di categoria. Abbiamo avviato un progetto, condiviso anche con il Presidente De Luca, inserendo nella nostra programmazione triennale Ischia come focus su cui rilanciare il paradigma di sviluppo delle aree turistiche che sono però in una fase di crisi legate a fattori contingenti, un paradigma di sviluppo. É stato il traino per tutta la promozione turistica regionale a partire dalla delibera 449 del luglio 2023. Questo è l’esempio che le aree a turismo prevalente possono essere arricchite dalla situazione anche contingente nella quale si trovano, Ischia rappresenta un paradigma di resilienza”.

“Grazie al sostegno della Regione Campania – commenta Costanzo Iaccarino, Presidente Federalberghi Campania – sarà sicuramente un’estate di ripresa, noi come associazioni di categoria insieme a Confindustria, stiamo partecipando attivamente per un rilancio totale dell’isola di Ischia che rappresenta da sempre una delle perle del Golfo di Napoli per tutto il comparto turistico della campagna”.