Campania protagonista con Meet Italian Brands 2026: al via domani l’evento internazionale della moda

Tutto pronto alla Mostra d’Oltremare di Napoli per “Meet Italian Brands 2026”, l’evento internazionale dedicato alla promozione e internazionalizzazione delle aziende della moda campana, in programma dal 23 al 25 marzo 2026. L’iniziativa punta a favorire accordi produttivi e commerciali tra imprese locali e buyer esteri interessati al Made in Campania, sia con marchio proprio sia su commissione.

La filiera moda campana al centro dell’attenzione

L’evento, giunto alla quarta edizione, valorizza l’intera filiera moda regionale: abbigliamento donna, uomo e bambino, accessori, calzature e pelletteria. Un comparto con radici secolari nel territorio, che copre tutte le fasi della produzione: dal tessile alla confezione, dalla creazione alla distribuzione, fino alla logistica integrata. La Campania è seconda in Italia e prima nel Sud per numero di imprese attive nel settore, con circa 22.000 aziende.

Cresce la partecipazione delle imprese campane

Alla manifestazione parteciperanno circa 100 aziende selezionate dalla Regione Campania tramite una manifestazione d’interesse. L’edizione 2026 registra un aumento del 20% rispetto alla precedente, segnale della fiducia crescente del tessuto produttivo locale in questo strumento di politica industriale e apertura ai mercati esteri.

«Il Sistema Moda Campania, grazie alle reti di imprese del settore, è un’eccellenza riconosciuta del nostro apparato produttivo. La Regione conferma pieno impegno a sostenere la filiera, la qualità artigianale e la creatività locale, con l’ambizione di accrescere la presenza delle nostre aziende nei mercati internazionali», ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive e Sviluppo economico, Fulvio Bonavitacola.