Campania: Regionale Trenitalia, consegnati due nuovi treni elettrici

Da oggi sono in circolazione sui binari della Campania due nuovi treni elettrici doppio piano di ultima generazione. La presentazione dei nuovi convogli è avvenuta questa mattina alla Stazione Centrale di Napoli alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale Trenitalia Maria Annunziata Giaconia e del Direttore Regionale Trenitalia Campania Mario Cuoco. Con la consegna di oggi salgono a 17 i treni elettrici doppio piano attualmente in circolazione sulle linee Napoli – Roma e Napoli – Salerno – Sapri, proseguendo così il programma di ringiovanimento della flotta del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), che passerà da 32 a 11 anni di età media entro il 2026 grazie anche al completamento della fornitura dei 12 treni elettrici monopiano. L’acquisto dei nuovi treni riflette i valori di sostenibilità, accessibilità e intermodalità del Regionale e rientra nel più ampio piano di investimenti previsti dal Contratto di Servizio sottoscritto tra la Regione Campania e Trenitalia per un impegno economico complessivo di circa 700 milioni di euro, di cui oltre 450 milioni per il rinnovo totale della flotta. Progettati con tecnologie innovative, ecosostenibili e spaziosi, i treni elettrici doppio piano permettono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni di vecchia generazione e sono composti per il 97% di materiale riciclabile. Dotati di doppio piano, i treni possono ospitare fino a 1.400 persone, con oltre 700 sedute nella composizione più lunga, e al loro interno è possibile trasportare fino a 18 biciclette. Inoltre, sono dotati di punti di ricarica per bici o monopattini elettrici. Previste, inoltre, telecamere per la video sorveglianza e postazioni per i diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici.