Campania, riaprono da oggi i Centri per l’impiego

Riaprono da oggi, 1° luglio, i Centri per l’impiego in Campania, con accesso obbligatorio mediante prenotazione online. Sono 22 le strutture già operative tramite appuntamento da fissare sull’apposita agenda all’interno del portale Lavoro.Regione.Campania.it che permette di indicare, oltre al Centro territorialmente piu’ vicino, anche la tipologia di servizio richiesto; tutti forniscono comunque assistenza on-line. I Centri per l’impiego aperti al pubblico, che oggi rappresentano la meta’ del totale e sono ubicati nelle cinque province, sono stati adeguati per ricevere gli utenti in sicurezza e secondo le regole del distanziamento negli spazi al chiuso; entro fine luglio riapriranno gradualmente tutti gli uffici presenti sul territorio regionale. Un primo significativo passo verso la normalita’ e la riorganizzazione funzionale prevista dalla Regione. Il sistema di prenotazione indichera’ le disponibilita’ orarie e fissera’ l’appuntamento inviando una mail di conferma. Prevista anche un’area riservata dove poter stampare il promemoria e annullare la prenotazione effettuata.

“In Regione Campania i servizi pubblici per il lavoro hanno cambiato pelle – spiega l’assessore regionale al Lavoro e alle Risorse Umane, Sonia Palmeri -. Sotto una nuova governance regionale miglioriamo costantemente servizi e processi, accompagnando lo sviluppo del mercato del lavoro che sia sempre piu’ equo, efficiente e inclusivo”. Sul portale Lavoro.Regione.Campania.it e’ possibile consultare i Centri per l’Impiego, divisi per provincia, attivi online e dove e’ possibile recarsi di persona sempre mediante prenotazione online.