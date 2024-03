Campania: ritorna Orientalife, domani presentazione del programma a Caserta

Il programma di rafforzamento dell’orientamento scolastico promosso dalla Regione Campania allarga le sue attività con la collaborazione dei Centri per l’Impiego.

Prosegue e si rafforza il programma “ORIENTAlife – la scuola orienta per la vita”, organizzato dall’Assessorato alla Scuola della Regione Campania in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Sviluppo Lavoro Italia, Confindustria Campania e INAIL Campania; un percorso di rafforzamento dell’orientamento scolastico rivolto a dirigenti, docenti, alunni, imprese, associazioni di categoria e istituzioni.

La terza annualità del programma prevede un tour itinerante nella 5 province della Campania con la tappa conclusiva a maggio a Napoli.

Domani, martedì 26 marzo, alle ore 9.30, al teatro comunale di Caserta in via Mazzini 71, ci sarà l’incontro con studenti, docenti, aziende della provincia di Caserta. Durante l’evento saranno presentate le storie di giovani studenti che grazie al contratto di apprendistato sono entrati nel mondo del lavoro con Orientalife.

Apriranno i lavori: Carlo Marino – Sindaco di Caserta, Monica Matano – Dirigente ambito territoriale di Caserta, Michele Raccuglia – Responsabile Campania Sviluppo Lavoro Italia

Le conclusioni della giornata sono affidate a: Lucia Fortini – Assessore alla scuola e politiche giovanili Regione Campania, Antonio Marchiello – Assessore alle attività produttive e lavoro Regione Campania.

Durante la l’evento ci saranno degli approfondimenti sulle attività introdotte dal programma Orientalife nelle scuole su diversi temi e attività. Sarà illustrati i percorsi : Spazio Donna, Spazio Steam, Spazio Transizione Scuola Lavoro, Le Esperienze Di Apprendistato, Spazio Generazione Z. Tale iniziativa è finalizzata a presentare, altresì, le varie opportunità formative previste dalla normativa vigente. Una occasione per conoscere le tendenze del mercato del lavoro, le professionalità più richieste e le nuove figure imprenditoriali emergenti.

L’Orientamento scolastico, pertanto, diventa un processo, un percorso nel quale da una parte, la persona viene facilitata ad approfondire conoscenza e consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche psicologiche, cognitive e di relazione, mentre dall’altra parte, le si rendono accessibili conoscenze e informazioni.