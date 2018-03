Campania, sbloccati i pagamenti per i Lavoratori socialmente utili

E’ arrivata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la comunicazione dello sblocco dei pagamenti per l’assegno Asu ai lavoratori socialmente utili. Saranno 3.870 i Lavoratoris ocialmente utili destinatari dell’assegno, prorogati per tutto il 2018 per le attivita’ che prestano presso i 167 enti pubblici della Regione Campania. Oggi stesso gli uffici della Giunta regionale hanno emesso il decreto per il pagamento delle spettanze, di cui e’ incaricato l’Inps, per i 755 Lsu operanti presso le sedi regionali. Intanto continua il lavoro della Giunta De Luca che punta alla stabilizzazione degli LSU, attraverso l’adesione degli enti utilizzatori all’Avviso per la stabilizzazione. Sono 117 le richieste di stabilizzazione arrivate dai comuni anche grazie all’incentivo economico messo a disposizione. “Abbiamo allertato tutte le sedi Inps della Campania affinche’ tutti i pagamenti spettanti ai lavoratori siano messi a regime nel piu’ breve tempo possibile”, assicura l’assessore al Lavoro e alle Risorse Umane Sonia Palmeri.