Campania, “Scuola viva in quartiere”: 8 milioni di euro per 7 progetti a Napoli e provincia

Un finanziamento totale di 8 milioni di euro per 7 progetti presentati da altrettante scuole di Napoli e provincia. E’ “Scuola viva in quartiere”, iniziativa dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania e presentata questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, dall’assessore al ramo Lucia Fortini e dal governatore campano Vincenzo De Luca. Proprio De Luca ha definito “l’attività della Regione nel mondo della scuola” come “il programma più vasto che la Campania abbia mai rivolto al mondo della scuola e dell’università. Abbiamo investito decine di milioni per i programmi di Scuola viva – ha spiegato De Luca – coinvolgendo per anni oltre 500 istituti scolastici. Oggi variamo un ulteriore programma per altri 8 milioni rivolto a scuole dei territori più a rischio di Napoli e della provincia”. Le scuole beneficiarie sono il “V.Veneto”, il “Casanova”, il “Da Vinci”, “Scialoja Cortese” e il “Palasciano” di Napoli, l’istituto comprensivo “Amanzio-Ranucci-Alfieri” di Marano e l’Isis “E.Sereni” di Afragola.