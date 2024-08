Campania: sindaco Cancello e Arnone, massiccia presenza al festival della mozzarella

La 46esima Edizione della White Fest di Cancello ed Arnone, ossia la festa della mozzarella di bufala, si e’ conclusa tra gli applausi di un’enorme folla felice che ha riempito lo Spazio eventi del Comune, colorando la due giorni di sorrisi e soddisfazione. Migliaia di famiglie ma anche di giovanissimi apprezzato hanno l’offerta culinaria di alta qualita’, la grande varieta’ dell’area intrattenimento ei due eccezionali Concerti gratuiti, pensati per coinvolgere un pubblico intergenerazionale vasto. Il poeta urbano Rocco Hunt ei travolgenti Boomdabash hanno fatto ballare e sognare una folla desiderosa d’estate e di leggerezza, composta e bellissima. Perfetto, dunque, il binomio tra buona Cucina e buona Musica. Una nota particolare va riservata agli showcooking, organizzata da BreakPoint Mkt con gli chef dell’Apci (Associazione professionale cuochi italiani), capitanati dallo chef Antonio Sorrentino. “Siamo felici e orgogliosi di aver vinto una sfida difficile ma stimolante. Non e’ stato semplice rivoluzionare un formato gia’ collaudato ma lo abbiamo fatto per il bene e per il futuro di Cancello ed Arnone che ha tutte le carte in regola per continuare ad essere la vera ‘Capitale’ della Mozzarella di bufala campana. La nostra Festa e’ la nostra Storia, che sfida il tempo ei cambiamenti da ben 46 anni – ha detto il sindaco Raffaele Ambrosca – grande qualita’ ed appeal, come Rocco Hunt ei Boomdabash, hanno portato i frutti sperati”. “Abbiamo curato tutto nei minimi dettagli ma l’edizione 2024 e’ un punto di partenza e non di arrivo. Devo ringraziare la ProLoco, presieduta da Federico Conte, i partner, gli sponsor, l’amministrazione comunale e lo staff: il successo e ‘frutto del lavoro di una squadra appassionata e di qualita’. Un grazie veramente di cuore al bellissimo pubblico che ci ha onorato con una massiccia presenza. Siamo ancora piu’ motivati ​​a continuare nella nostra azione di promozione della Citta’ e del brand”, ha concluso il sindaco.