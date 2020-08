Campania startup, Valeria Fascione fa il punto sulla misura: Si tratta di una grandissima opportunità, ecco perché

La seconda edizione di Campania Start-up 2020, per la creazione e il consolidamento di start-up innovative.5 milioni di euro, 2 slot di finanziamenti, snellimento della burocrazia, percorso privilegiato per le seal of excellence, nuovi obiettivi e tanto altro!Grazie all’assessore regionale Valeria Fascione per averci raccontato i dettagli di questa opportunità. In quest’intervista l’assessore regionale Valeria Fascione fa il punto sull’andamento della misura e spiega, in dettaglio, perché Essa rappresenta una grandissima opportunità per i giovani della regione. “In questi mesi ho ascoltato ricercatori, imprenditori e giovani che hanno riposto speranza e fiducia nel lancio di una nuova iniziativa per la costruzione del loro futuro” ha dichiarato Valeria Fascione, assessore all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania. “Particolarmente significativa è l’intensità dell’agevolazione che varia dal 70% fino all’85% per i progetti che hanno bisogno di un piccolo investimento per approdare al mercato. Come Giunta crediamo fortemente in questo strumento che ci consente di sostenere queste nuove iniziative in maniera importante. Ci aspettiamo anche questa volta una bella risposta in termini di qualità di proposte che contribuiscano a una Campania aperta e innovativa.” Campania StartUp 2020 dà attuazione all’azione “1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”” a valere sul Por Campania Fesr 2014-2020, nell’ambito dell’Asse I – “Ricerca e Innovazione”.