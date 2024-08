Campania, stop al calendario venatorio: monito di Grimaldi alla giunta regionale

“La Regione Campania si attivi immediatamente, in tutte le sedi giudiziarie opportune, per evitare che lo stop, imposto dal Tar al calendario venatorio regionale, provochi ulteriori danni ad un settore che rappresenta una enorme occasione di crescita economica, soprattutto per i piccoli centri del nostro entroterra che attendono l’apertura della caccia per dare respiro a tante piccole attività esistenti sul territorio”. Così il consigliere Massimo Grimaldi del Gruppo Moderati e Riformisti in Consiglio regionale della Campania sullo stop al calendario venatorio regionale.

“L’auspicio – continua Grimaldi – è che si rimedi, in tempi rapidissimi, all’errore commesso nella redazione del Calendario venatorio Regionale, attraverso tutti gli strumenti a disposizione della Giunta Regionale e degli Uffici competenti”.

“Evitiamo di penalizzare un mondo, quello della caccia, attorno al quale vive la passione di migliaia di cittadini campani”, conclude il consigliere Massimo Grimaldi.