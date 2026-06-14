Campania Teatro festival 2026: ora si apre alla danza

La danza entra nella diciannovesima edizione del Campania Teatro Festival, diretta da Ruggero Cappuccio, organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, e finanziata dalla Regione Campania. La quinta giornata, martedì prossimo, sarà segnata dal debutto assoluto di “Àgape – The cosmic ballroom”, coreografia e concetto di Luna Cenere. Replica, alle ore 19, per “Cuore di porco”, il nuovo spettacolo di Carrozzeria Orfeo.

È in scena alle 21, al Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale, “Àgape – The Cosmic Ballroom”: il lavoro è una riflessione sull’ordine dell’universo, dove tutto si muove su una frequenza, un’energia sottile, invisibile, che si manifesta nel tempo e nella cura. Luna Cenere conduce gli interpreti Ilaria Quaglia e Davide Tagliavini attraverso un’esplorazione artistica, in accordo con la musica e la performance dal vivo del compositore di elettroacustica di fama internazionale Renato Grieco. La performance sonora, in contrappunto e in dialogo con la coreografia, completa l’esperienza sensoriale con una profondità che muove oltre lo sguardo. In scena il corpo diventa luogo di attraversamento e materia sensibile.

I danzatori abitano uno spazio in continua trasformazione, attraversato da rifrazioni, trasparenze e vibrazioni luminose generate dall’installazione scenica firmata da Sara Palmieri e dal disegno luci di Nicola Mancini. Il suono, il respiro e il ritmo condiviso aprono un paesaggio percettivo che invita lo spettatore a sostare in una dimensione sospesa, in cui i confini tra umano e cosmico sembrano assottigliarsi. La danza diventa così un dispositivo capace di evocare una memoria arcaica e collettiva, riportando il corpo alla sua natura più vulnerabile e universale.

Alla ricerca di un amore trascendentale, che supera le convenzioni terrene ed è inteso come energia divina: l’àgape, per l’appunto. Una produzione Zebra Cultural Zoo, Solares Fondazione delle Arti di Parma – Teatro delle briciole e Teatro di Napoli – Teatro nazionale. Nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, il Dopo Festival, a cura di Drop Eventi, si tinge di blues: dalle ore 19 il listening bar accoglie il pubblico. Protagonista, dalle 22,15, sarà la True Blues Band: una formazione che celebra la tradizione con un repertorio che attraversa i grandi classici americani con energia, tecnica e passione.