Campania Teatro Festival: con “Ternitti” emigrazione, amore e riscatto

“Ternitti”, la trasposizione teatrale del bellissimo romanzo del premio Strega Mario Desiati realizzato da Giusy Frallonardo e Paolo Russo, è il secondo degli appuntamenti da non perdere al Campania Teatro Festival. In programma martedì alle 21 al teatro Sannazaro di Napoli, è una storia di emigrazione, sofferenza, ma anche amore e riscatto. Quello di Mimì, operaia cinquantenne, che, attraverso un dialogo con la figlia Arianna e la sua amica Teresa, traccia le linee della sua esistenza e fa rivivere sulla scena, con una narrazione di libertà che diventa impegno civile, il viaggio della sua famiglia in cerca di fortuna in Svizzera e il ritorno in Puglia, con maggiore consapevolezza e con la stessa voglia di lottare contro le ingiustizie. “Ternitti” è il nome che i salentini davano all’eternit, una promessa di ricchezza che si trasformò ben presto in dolore e morti per amianto. In scena con Giusy Frallonardo ci sono Magda Marrone e Maria Giacquinto, che nel doppio ruolo di attrice e cantante connettono il piano narrativo a quello musicale dei Radicanto. La regia è di Enrico Romita. La durata dello spettacolo è di 80 minuti. I biglietti, che costano da 8 a 5 euro, sono acquistabili sul sito ufficiale e, se ancora disponibili, presso il teatro a partire da un’ora prima dello spettacolo. Biglietto ridotto per gli under 30, gli over 65 ei possessori della Card Feltrinelli (massimo 2 biglietti per evento). L’ingresso gratuito è riservato ai diversamente abili con accompagnatore e ai pensionati titolari di assegno sociale. Realizzato con il sostegno concreto della Regione Campania, diretto da Ruggero Cappuccio e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano, il Campania Teatro Festival, che è parte rilevante della rete Italia Festival e dell’EFA (European Festival Association), si avvale del contributo che il Ministero della Cultura destina al rilievo multidisciplinare e alla qualità della programmazione.