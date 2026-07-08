Campania Teatro Festival, otto appuntamenti tra prosa, danza e dialogo internazionale nella 29^ giornata

Venerdì 10 luglio il programma della diciannovesima edizione propone prime assolute, spettacoli di danza, teatro di comunità, cinema immersivo e un incontro dedicato al Mediterraneo

L’Universo di pace del Campania Teatro Festival 2026 si avvicina agli ultimi appuntamenti senza interrompere il percorso di ricerca e confronto sui linguaggi del contemporaneo. La ventinovesima giornata della diciannovesima edizione, diretta da Ruggero Cappuccio, organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano e finanziata dalla Regione Campania, propone venerdì 10 luglio otto appuntamenti tra prosa, danza, teatro di comunità, cinema immersivo e dialogo internazionale.

La giornata mette insieme produzioni nazionali, progetti speciali e incontri dedicati alle trasformazioni sociali e culturali del Mediterraneo. In programma due debutti assoluti nella sezione Prosa nazionale: “Il terzo incomodo” al Teatro Nuovo alle ore 19 e “Coralin alla fine muore” alla Sala Assoli alle ore 21. Alla Foresta di Tora e Piccilli, nell’ambito della rassegna Forestate, torna in replica alle ore 21 “L’uomo nuovo”.

Alla danza è affidato “Equilibrio dinamico: Capitolo XV (LA)HORDE / Jill Crovisier”, in programma alle ore 21 al Teatro Mercadante, mentre tra i progetti speciali trovano spazio “Il sogno reale. I Borbone di Napoli”, con il melologo “Cimmarosa” nel Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale, e “#Foodistribution”, progetto di teatro e rigenerazione sociale ai Bipiani di Ponticelli.

Completa il programma “Now Med Beyond Swana”, ultimo appuntamento degli Incontri del Festival alla Sala Premio Napoli di Palazzo Reale, e “R3V@LUT1@N”, primo film immersivo di lunga durata firmato da Corrado Ardone, in replica al Teatro Tedér fino al 12 luglio con quattro spettacoli quotidiani alle ore 18, 19, 20 e 21.

Le relazioni familiari al centro de “Il terzo incomodo”

Alle ore 19 al Teatro Nuovo debutta “Il terzo incomodo”, commedia in un atto scritta da Ivan Cotroneo e interpretata da Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino, con la regia di Giuseppe Miale di Mauro.

Prodotto dalla Compagnia Nest – Napoli Est Teatro, lo spettacolo parte da una situazione di equivoco quasi da vaudeville per raccontare legami familiari, segreti, ferite affettive e la difficoltà di conoscere fino in fondo anche le persone più vicine.

La vicenda ruota attorno a due fratelli rivali che si ritrovano in una casa al mare dopo la morte del padre e all’arrivo di un ospite inatteso. Tra rabbia, diffidenza e possibilità di perdono, la commedia attraversa il terreno delle relazioni umane mantenendo un equilibrio tra ironia e profondità.

Scene e costumi sono rispettivamente di Luigi Ferrigno e Giovanna Napolitano. Il disegno luci è firmato da Luigi Biondi e Desideria Angeloni, mentre il sound design è di Italo Buonsenso.

Un thriller psicologico alla Sala Assoli

Sempre alle ore 21, alla Sala Assoli, arriva in prima assoluta “Coralin alla fine muore”, scritto e diretto da Rossella Pugliese, che ne è anche interprete insieme ad Adriano Falivene. La voce fuori campo è di Flavio Insinna.

Lo spettacolo racconta l’incontro tra Coralin, avvocata penalista abituata a muoversi in un ambiente dominato da potere e manipolazione, e Timoleone Rinaldi, un uomo tormentato da un dolore profondo e da una colpa irrisolta.

In un loft spoglio durante una notte di tempesta, i due personaggi si confrontano in un gioco ambiguo in cui i ruoli di vittima e carnefice sembrano continuamente cambiare. Una drammaturgia sospesa tra realtà e dimensione mentale, che indaga la violenza invisibile delle relazioni.

Le musiche originali sono di Ivo Parlati, i costumi di Giuseppe Avallone, la scenografia di Paolo Iammarrone e Vincenzo Fiorillo. La produzione è Deneb Ets.

La danza contemporanea internazionale al Teatro Mercadante

Alle ore 21 il Teatro Mercadante ospita “Equilibrio dinamico: Capitolo XV (LA)HORDE / Jill Crovisier”, progetto dedicato ai quindici anni di attività della Equilibrio Dinamico Dance Company.

La direttrice artistica Roberta Ferrara celebra questo traguardo con due produzioni della scena coreografica europea contemporanea: “People used to die” del collettivo francese (LA)HORDE e “Mahalaga Landscapes” della coreografa lussemburghese Jill Crovisier.

La prima performance rilegge i linguaggi del Mainstream Hardcore, dell’Hardjump, dell’Hakken e del Jumpstyle attraverso una ricerca sul movimento e sulla cultura giovanile. La seconda nasce dall’ispirazione per il paesaggio naturale e il patrimonio industriale della città d’origine della coreografa, trasformandosi in un rituale di danza contemporanea sul rapporto tra persone, natura e memoria.

Nel Cortile delle Carrozze il racconto di Cimarosa

Alle ore 21, nel Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale, prosegue la rassegna “Il sogno reale. I Borbone di Napoli”, progetto ideato da Ruggero Cappuccio per il Campania Teatro Festival.

Il nuovo appuntamento è “Cimmarosa”, melologo di e con Claudio Di Palma, con musiche di Domenico Cimarosa rielaborate da Massimiliano Sacchi ed eseguite dal vivo dallo stesso Sacchi ai clarinetti insieme a Ernesto Nobili alla chitarra.

La narrazione è ambientata nel 1799, negli anni della Repubblica Partenopea e della successiva restaurazione borbonica. Al centro della storia c’è un musicista perseguitato per aver celebrato la nuova Repubblica con un inno. Rifugiatosi nel sottopalco del Teatro del Fondo, l’artista rivive attraverso una memoria dolorosa gli ultimi momenti della sua esistenza.

Ai Bipiani di Ponticelli il teatro nasce dalla comunità

Torna al Campania Teatro Festival “#Foodistribution | Canti(d’)ieri / Hopenhouse”, progetto di Manovalanza giunto alla nona edizione, curato da Davide Scognamiglio e Daniele Ciprì, con la regia di Adriana Follieri e il coordinamento scientifico del professor Rosario Sommella.

Lo spettacolo, in prima assoluta alle ore 21 ai Bipiani di Ponticelli e in replica l’11 e il 12 luglio, nasce dal percorso di ricerca artistica e sociale sviluppato per cinque anni all’interno della comunità.

Al centro c’è il desiderio degli abitanti di lasciare i container per entrare nelle nuove abitazioni in muratura. La scena coincide con il luogo stesso della trasformazione: il cantiere delle nuove case diventa spazio teatrale, memoria collettiva e immagine di un futuro possibile.

Il titolo richiama la scritta “Food Distribution”, utilizzata nel dopoguerra per indicare i punti di distribuzione degli aiuti alimentari. Nel progetto il cibo diventa metafora di relazione e scambio tra persone, luoghi e comunità.

Il Mediterraneo condiviso negli Incontri del Festival

Alla Sala Premio Napoli di Palazzo Reale, dalle ore 19 alle 20.30, si conclude il ciclo degli Incontri del Festival con “Now Med Beyond Swana. Il Mediterraneo condiviso: Alleanze transregionali. Paesaggi pubblici e geografie culturali”, a cura di Monica Ruocco.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione e con il sostegno dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, riunisce artisti, curatori e rappresentanti di istituzioni culturali provenienti da Palestina, Regno Unito, Francia, Spagna e Italia.

Tra i partecipanti Mohammed Al Qudwa, autore, poeta e performance artist palestinese originario di Gaza; Alia Alzougbi, direttrice artistica e amministratrice delegata dello Shubbak Festival di Londra; Benoît Bradel, direttore del Passages Transfestival di Metz; Kike Gómez, coordinatore artistico del Teatre Nacional de Catalunya di Barcellona.

L’incontro affronta il ruolo del teatro e delle arti performative come strumenti di memoria, cooperazione culturale, costruzione di comunità e dialogo tra le due sponde del Mediterraneo.

Il cinema immersivo di “R3V@LUT1@N”

Prosegue fino a domenica 12 luglio al Teatro Tedér “R3V@LUT1@N”, primo film immersivo di lunga durata scritto e diretto da Corrado Ardone.

Il progetto, prodotto da Wiplab, Maxima Film e The Cult Film, vede nel cast Marzio Honorato, Massimo Peluso, Annalisa Pennino, Rita Rusciano, Federica Aiello e Peppe Zarbo.

La pellicola sarà proposta con quattro spettacoli quotidiani alle ore 18, 19, 20 e 21, per una durata di 40 minuti.

Gli Audio 2 al Dopo Festival

La giornata si chiude con il Dopo Festival, curato da Drop Eventi. Alle ore 22.15 il Giardino Romantico di Palazzo Reale ospita gli Audio 2, storico duo della musica italiana autore di numerosi brani degli anni Novanta ancora presenti nell’immaginario musicale di più generazioni.

Dalle ore 19 spazio anche al listening bar.