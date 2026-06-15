Campania Teatro Festival, trionfo al Tedèr di Napoli per “In Ponticelli everything is fine”

Successo al Teatro Tedér per “In Ponticelli Everything is Fine”, spettacolo inserito nella programmazione del Campania Teatro Festival, che ha registrato il tutto esaurito e una forte partecipazione di pubblico.

Il progetto del regista ceco Jan Horák, con la regia di Giulia Amodio per l’Associazione N:EA (Napoli: Europa Africa), trasforma la periferia in una dimensione universale e simbolica, oltre ogni stereotipo, costruendo un racconto corale a partire dai vissuti degli interpreti non protagonisti.

I testi, scritti dagli stessi attori, danno forma a un materiale drammaturgico autentico e personale, in cui emergono riferimenti e suggestioni che richiamano Kafka e Lynch, tra atmosfere sospese e derive dell’inquietudine contemporanea.

Attraverso un impianto scenico essenziale ma incisivo, fatto di parole, immagini e musica, lo spettacolo restituisce l’inquietudine quotidiana come materia teatrale, tra realismo e visione.

La regia di Giulia Amodio accompagna e tiene insieme un lavoro corale in cui la partecipazione e il protagonismo degli interpreti diventa elemento fondante della costruzione scenica, restituendo un equilibrio tra scrittura, presenza e dimensione collettiva.