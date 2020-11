Campania Tech Revolution, ecco le 14 startup vincitrici. Giovedì 19 incontreranno un pool di investitori

Saranno presentate giovedì 19 novembre, nell’ambito del digital meeting “Campania Tech Revolution: l’impegno della Regione Campania per il sostegno all’imprenditorialità innovativa nell’accesso ai capitali di rischio” le 14 startup e spinoff vincitrici della Call for Startup “Campania Tech Revolution” e selezionate per partecipare agli incontri one-to-one con potenziali investitori.

“Campania Tech Revolution” è stata lanciata il 7 settembre da The European House – Ambrosetti e promossa dalla Regione Campania, come ultima tappa del percorso Technology Forum Campania 2020, la piattaforma di discussione e confronto tra gli attori pubblici e privati, nata nel 2017 con la missione di “contribuire alla creazione e all’accelerazione dello sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca campano e rendere la Campania il baricentro di un nuovo sviluppo per l’area del Mediterraneo”.

L’obiettivo è stato selezionare alcune tra le più promettenti startup campane con progetti imprenditoriali all’avanguardia nei campi delle Scienze della Vita e Nuovi materiali e tecnologie per la manifattura per dare loro una concreta opportunità di presentare il proprio business a un pool di investitori di primo piano.

Sono stati selezionati 8 progetti in ambito Scienze della Vita e 6 nel campo dei nuovi materiali e tecnologie per la manifattura, che avranno l’opportunità nelle prossime settimane di fare un pitch di fronte ad alcuni tra i principali stakeholder del mondo della finanza nel panorama nazionale come Alchimia Investments, Claris Venture, Cube Labs, EUREKA! Venture, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Italian Angels for Growth, Panakes Partners, Sofinnova Partners, Value Italy e Venture Factory.

L’iniziativa evidenzia la centralità del sostegno all’imprenditorialità innovativa nella strategia regionale in materia di ricerca e innovazione che nei prossimi anni assumerà un ruolo sempre maggiore.

Come evidenziato anche nel Position Paper 2020 “La Campania Tech Revolution”, negli ultimi 5 anni la Regione Campania ha conseguito significativi risultati nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, che le permettono ora di iniziare un nuovo percorso di crescita. La Campania è oggi la prima Regione del Mezzogiorno e terza in Italia per numero di start-up innovative (oltre 1.000) passata dal quinto al terzo posto negli ultimi 4 mesi, e prima del Mezzogiorno e quinta in Italia per numero di PMI innovative (oltre 130).

Il Digital Meeting del 19 novembre sarà l’occasione per presentare gli esiti della selezione delle startup candidate alla Call for Startup “Campania Tech Revolution”, illustrare gli obiettivi strategici regionali che sostengono questa iniziativa e condividere il punto di vista degli investitori che saranno poi coinvolti negli incontri one to one con le startup vincitrici.

Aprirà i lavori Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, che ha commentato l’iniziativa: “Con Campania Tech Revolution abbiamo voluto confermare l’impegno della Regione Campania per il sostegno alla nascita e al consolidamento dell’imprenditorialità innovativa, anche favorendo il contatto con potenziali investitori per facilitare l’accesso ai capitali di rischio. Come sappiamo per PMI e startup italiane è più difficile ottenere risorse finanziarie tramite operazioni di venture capital, private equity, business angel rispetto alla media europea. Recentemente i numeri sono in crescita anche grazie alle agevolazioni fiscali per chi investe in startup innovative, manca tuttavia da parte delle nuove aziende la giusta preparazione per approcciare agli investitori. Rafforzare il matching significa far evolvere l’intero ecosistema dell’innovazione, attivando un circuito virtuoso che abbassi il rischio di impresa e rinnovi il tessuto imprenditoriale”.

Tra i relatori che interverranno al digital meeting del 19 novembre:

Anna Amati (Partner, EUREKA! Venture)

Alessio Beverina (Founder & Managing Partner, Panakes Partners)

Marco Canale (Presidente e CEO, Value Italy)

Lorenzo Castelli (Co-Founder & Portfolio Manager, Alchimia Investments)

Renato Del Grosso (Co-founder & Chief Strategy Officer, Cube Labs)

Luca Pagetti (Responsabile Finanziamento e Crescita Start-Up, Intesa Sanpaolo Innovation Center)

Paola Pozzi (Partner, Sofinnova Telethon Fund)

Nicola Redi (Managing Partner, Venture Factory)

Ciro Spedaliere (Managing Partner, Claris Ventures)

L’incontro sarà introdotto e moderato da Corrado Panzeri, Associate Partner & Head of InnoTech Hub, The European House – Ambrosetti, che ha commentato “Siamo molto orgogliosi del lavoro realizzato con Regione Campania con l’iniziativa Campania Tech Revolution, con cui chiudiamo il percorso 2020 del Technology Forum Campania. Con questa Call abbiamo voluto dare un messaggio concreto all’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione e l’interesse dimostrato dagli investitori coinvolti manifesta che si possono instaurare importanti flussi virtuosi, su cui dovremo sempre più lavorare nel prossimo futuro per mettere a disposizione degli innovatori tutti gli strumenti a disposizione per crescere”.

