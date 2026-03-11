Campania, una regione plurale: all’Acen si presenta il libro di Bruno Discepolo

Venerdì 13 marzo, alle ore 16 nella sede dell’Acen (Palazzo Ruffo della Scaletta – Riviera di Chiaia, 202) sarà presentato il volume “La Campania, una regione plurale”, curato da Bruno Discepolo ed edito da Artem.

La pubblicazione documenta e sintetizza le azioni messe in campo dall’assessorato e dalla direzione regionale generale al governo del territorio della Regione Campania tra il 2018 e il 2025, offrendo anche un utile contributo per fotografare il patrimonio di risultati raggiunti e le iniziative ancora in corso.

Dopo i saluti istituzionali di Antonio Savarese, presidente dell’Acen, Lorenzo Capobianco, presidente dell’ordine degli architetti e dei paesaggisti di Napoli e provincia, e Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’unione industriali Napoli, seguiranno gli interventi di Angelo Lancellotti, presidente dell’Ance Campania, Marella Santangelo, direttrice del Diarc dell’Università Federico II, Laura Lieto, assessore all’urbanistica e vice sindaco di Napoli, e Vincenzo Cuomo, assessore al patrimonio e al governo del territorio.

Il dibattito sarà coordinato da Emanuele Imperiali e vedrà la partecipazione del curatore del volume.