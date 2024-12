Campania, via libera allo stralcio funzionale del Piano Paesaggistico per Ischia

“Con queste adozioni, la Regione Campania – dichiara l’Assessore Discepolo – ha raggiunto due importanti obiettivi, che riguardano sia il processo di ricostruzione dell’isola d’Ischia, sia il percorso di formazione del Piano Paesaggistico Regionale. Abbiamo tenuto fede all’impegno di predisporre il Piano di Ricostruzione, che una volta approvato stabilirà con certezza le modalità per la ricostruzione degli edifici danneggiati, costituendo allo stesso tempo un’occasione irripetibile per avviare sull’Isola d’Ischia un processo di riordino urbanistico, di riqualificazione ambientale e paesaggistica, in definitiva per affermare una idea di sviluppo sostenibile e di difesa dai rischi. Il Piano è anche il frutto di una importante sinergia con le altre Amministrazioni coinvolte nella sua definizione che hanno dato un rilevante contributo, in primo luogo la Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Napoli. Ma abbiamo anche raggiunto un importante risultato, adottando per Ischia una sezione funzionale del Piano Paesaggistico. L’opportunità offerta dalla valenza paesaggistica del Piano di Ricostruzione ci ha consentito di accelerare il percorso di formazione del PPR. È per noi un passaggio importante per poter portare il Piano Paesaggistico all’intero territorio regionale”.

La giunta regionale campana ha adottato loper l’isola d’e, contestualmente, il Piano di Ricostruzione di Ischia per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Si tratta di una prima anticipazione parziale del Piano Paesaggistico che è in via di ultimazione per l’intero territorio della regione Campania. Ildisciplina gli interventi per la riparazione, il rafforzamento sismico e la ricostruzione degli edifici e degli aggregati danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi franosi del 2022, con valenza di riqualificazione territoriale e paesaggistica del patrimonio edilizio dell’isola. Prevede una serie di indicazioni chee gli interventi di ricostruzione post-sisma e la delocalizzazione ove la ricostruzione sostitutiva in sito non sia consentita dal rispetto delle disposizioni di tutela antisismica. Il Piano non prevede l’urbanizzazione di aree rurali, se non limitatamente ad alcune poche aree di atterraggio di una parte degli immobili di cui il Piano prevede la delocalizzazione; per gli altri immobili e per limitare il consumo di suolo, si prevede ilIn seguito all’adozione dei due strumenti di pianificazione, si apre la fase delle osservazioni aperta alle amministrazioni locali, alla popolazione isolana, e ai vari stakeholders coinvolti, che potranno proporre modifiche o integrazioni, che si auspica porteranno ad un miglioramento del Piano.