Campania.Wine, domani il taglio del nastro alla Galleria Umberto I

La città più bella del mondo per il meglio della vitivinicoltura regionale: ecco Campania.Wine, un evento unico dedicato al vino campano in programma nel cuore di Napoli, dove il comparto vitivinicolo si presenta coeso e determinato ad offrire un quadro completo delle sue eccellenze in un contesto unico per bellezza e suggestione.

L’11 e il 12 giugno saranno le bellezze architettoniche e monumentali di Napoli ad accogliere la rassegna promossa e organizzata in cooperazione dai cinque Consorzi di Tutela Vini della Campania (Sannio Consorzio Tutela Vini, Vesuvio Consorzio Tutela Vini, Consorzio Vita Salernum Vites, Viticaserta – Consorzio Tutela Vini Caserta, Consorzio Tutela Vini d’Irpinia) e dal Consorzio di Tutela Pomodorino del Piennolo Vesuvio Dop, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i vini a Indicazione Geografica della Campania e i loro produttori-attori, attraverso un suggestivo itinerario di conoscenza esperienziale rivolto ad esperti, giornalisti di settore, addetti ai lavori e appassionati del mondo del vino. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania ed è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea, Campagna Medways_EU “European Sustainability. From Mediterranean to the East: new ways to advance Food.

Un intenso programma della durata di due giorni con degustazioni, masterclass, seminari, wine tour, wine talk e wine forum per giornalisti, operatori e winelovers in due luoghi di assoluto pregio in una delle città più affascinanti al mondo, Napoli, oggi meta turistica tra le più blasonate al mondo: Galleria Umberto I, monumentale opera del XIX secolo, una delle gallerie più famose ed importanti d’Italia, tappa fissa per chiunque visiti la città, e il MUSAP – Museo Artistico Politecnico di Napoli situato a Palazzo Zapata, monumentale palazzo di origine seicentesca affacciato sulla elegante piazza Trieste e Trento, cuore della Napoli Reale. Due luoghi ricchi di fascino che rappresenteranno le due sedi di Campania.Wine.

Il taglio del nastro è in programma domani, domenica 11 giugno, alle ore 11.00 presso la Galleria Umberto I. Saranno presenti Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Cristina Leardi, presidente del Consorzio di Tutela Pomodorino del Piennolo Vesuvio, Libero Rillo, presidente di Sannio Consorzio Tutela Vini, Ciro Giordano, presidente del Consorzio Tutela Vini Vesuvio, Andrea Ferraioli, presidente del Consorzio Vita Salernum Vites, Cesare Avenia, presidente di Vitica-Consorzio Tutela Vini Caserta, e Teresa Bruno, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Irpinia.

Galleria Umberto I ospiterà il walk-around tasting con i banchi d’assaggio delle cantine (aperto sia l’11 che il 12 giugno dalle ore 11.00 fino alle ore 19.30), alla presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del mondo vinicolo campano. Il MUSAP sarà invece la sede delle Masterclass e dei laboratori di approfondimento sulle denominazioni. Per l’occasione parteciperà alle attività una importante selezione di giornalisti e influencer specializzati che avranno l’opportunità di conoscere il settore vitivinicolo campano con un link fortissimo al suo territorio di riferimento, un importante connubio che molto può dare in termini di attrattività turistica.

Per gli appassionati, oltre al percorso degustazione in Galleria Umberto I, domenica 11 un ricco programma di masterclass presso il Musap (Sala Teatro) sul tema “La Campania in 10 vini” condotte da Chiara Giorleo (su prenotazione, per info masterclass@campania.wine) in collaborazione con AIS Campania e, nello specifico, alle ore 11.15 prima Masterclass con il delegato di AIS Salerno Nevio Toti, alle ore 12.15 seconda Masterclass con il delegato di AIS Caserta Pietro Iadicicco, alle ore 15.00 terza Masterclass con il delegato di AIS Vesuvio Ernesto Lamatta e alle ore 16.30 quarta Masterclass con il responsabile della didattica di AIS Campania Franco De Luca.

Anche per la stampa in programma numerose Masterclass di approfondimento sui temi “Campania.Wine European Sustainability – La Campania dei vini di montagna”, “La Campania dei vini vulcanici e dei parchi naturali”, condotte da Luciano Pignataro, Ferdinando De Simone e Pasquale Carlo. Per la stampa presente previsti anche approfondimenti sulle eccellenze gastronomiche e tour alla scoperta di luoghi napoletani del fascino unico, tra cui la suggestiva Cappella Sansevero che custodisce il capolavoro del Cristo Velato.

Lunedì 12 giugno altro importante appuntamento in programma alle ore 11.30 presso la Sala Comencini del Musap con il Campania.Wine Sustainability Forum: la bellezza dei paesaggi della Campania e il ruolo dell’enoturismo, focus sulle potenzialità turistiche del settore vitivinicolo in un territorio di grande attrattività come quello campano. Alle ore 17.00, sempre presso la Sala Comencini, l’iniziativa speciale “La Campania che ama la Campania 2023”, assegnazione dei riconoscimenti alle migliori carte dei vini con referenze regionali condotta dal giornalista Luciano Pignataro.

Numerose Masterclass in programma per gli appassionati anche per lunedì 12 giugno al MUSAP (su prenotazione, per info masterclass@campania.wine), sempre condotte da Chiara Giorleo e in collaborazione con AIS Campania sul tema “La Campania in 10 vini”: per l’Associazione Italiana Sommelier nella Masterclass delle ore 11.15 ci sarà il delegato di AIS Napoli Gabriele Pollio, per la Masterclass delle ore 12.15 il consigliere regionale AIS Campania Antonio Follo, per la Masterclass delle ore 15 la delegata AIS Cilento e Vallo di Diano Maria Sarnataro, per la Masterclass delle ore 16.30 il delegato di AIS Avellino Annito Abate.

Il programma completo, con tutte le informazioni per l’acquisto dei ticket e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.campania.wine.