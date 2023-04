Campanialleva Expo, la prima edizione chiude con oltre 150 mila presenze

Un successo che ha superato ogni previsione. La prima edizione di Campanialleva Expo 2023 chiude con oltre 150 mila presenze. Lo afferma l’Associazione Allevatori Campania Molise che ha organizzato la più grande fiera zootecnica del Sud, che si candida a punto di riferimento nazionale. A rilanciare l’entusiasmo è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiudendo la tre giorni nei 25 mila metri quadrati messi a disposizione dal consorzio cooperativo Cecas di Benevento. De Luca non solo ha confermato l’interesse della Regione a sostenere la fiera per i prossimi anni, rendendola un appuntamento stabile, ma ha sfidato gli organizzatori a farla diventare un evento nazionale per la zootecnica come il Vinitaly lo è per il vino. Stesso entusiasmo dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha confermato la volontà della città di rendere annuale l’appuntamento.

“L’abbiamo fatta grossa – ha commentato Davide Minicozzi, presidente di AACM – realizzando una fiera in cui pochi credevano. L’Associazione Italiana Allevatori ha creduto in noi e siamo orgogliosi di aver consegnato ai nostri soci un appuntamento dal grande valore simbolico, che ci carica di gioia e di responsabilità. Campanialleva punta a diventare anche un marchio per certificare le produzioni di qualità, dalla carne al latte”.

“Gli occhi e i commenti degli allevatori – ha sottolineato Augusto Calbi, direttore di AACM – sono il premio più bello che abbiamo ricevuto. Rivendichiamo l’intuizione di aver voluto realizzare un evento con tante specie e oltre 700 animali. Il mondo zootecnico meritava di avere una manifestazione di questo livello”.

“Siamo soddisfatti e onorati – ha affermato Gennarino Masiello, presidente del Cecas – di aver ospitato un evento che ha già lasciato il segno non solo nella storia del Sannio. Aver visto i nostri capannoni invasi da fiumi di persone, dagli agricoltori alle famiglie di curiosi, ci dice chiaramente che l’agricoltura è non solo un settore strategico, ma un riferimento sociale”.

Campanialleva Expo 2023 ha ospitato la 36° Mostra Nazionale Bovini di razza Marchigiana, la 17° Mostra Nazionale Bovini di razza Podolica, la Mostra Interregionale Bovini di razza Pezzata Rossa Italiana, la Mostra Interregionale Cunicola, la Mostra Avicola regionale, l’esposizione del Cavallo Agricolo Italiano TPR e delle razze equine campane e molisane: Napoletano, Persano, Salernitano e Pentro, l’esposizione Canina e l’esposizione “Il Mondo dell’Allevamento Custode”. Gli allevatori arrivano da 10 regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia.