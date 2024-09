Campanile, “Latte, mozzarella e carne prevengono tumori”

«La Bufala è un animale generoso per la bontà del suo latte che fa piacere al palato e perché rispetto ad altri animali che producono latte, il suo contiene sostanze che fanno bene alla salute». Così Giuseppe Campanile, docente di Zootecnia speciale all’Università Federico II di Napoli , che da anni studia le proprietà del latte di bufala, ed oggi, di fronte a relatori provenienti da cinque Continenti – India, Stati Uniti, Europa, Australia, Nuova Zelanda e Brasile – ha potuto dare fondatezza scientifica a quelle che sono le variegate qualità della mozzarella di bufala campana Dop. «Nel latte di bufala – aggiunge il docente – la nostra equipe multidisciplinare, formata da farmacologi, biochimici, zootecnici, medici-veterinari, ha trovato sostanze che sono derivati ​​della carnitina, della betaina, e siamo riusciti a dimostrare che anche la carne di bufala fa bene, tanto che c’è uno studio americano che consiglia la carne rossa, come quella di bufalo, per quei pazienti affetti da neoplasie. Questa cosa, cioè che i prodotti di origine animale, carne e latte, fanno bene perché hanno un’azione selettiva sulle cellule tumorali, l’avevamo detta dieci anni fa; perché il tumore, come l’obesità, le patologie metaboliche e il diabete, sono patologie cronico-degenerative, per cui mangiare mozzarella di bufala o ricotta, o bere il latte di bufala, ovviamente tolto del grasso, può servire a prevenire certe patologie, facendolo ovviamente con moderazione».