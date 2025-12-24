Campari, 100 milioni per la cessione di Averna e Zedda Piras

Il Gruppo Campari ha annunciato la cessione di due dei suoi marchi più noti, l’amaro Averna e il mirto Zedda Piras, a favore di Illva Saronno Holding, la storica realtà italiana proprietaria, tra gli altri, del celebre Disaronno. L’operazione ha un valore complessivo di 100 milioni di euro e si inserisce nel percorso di riassetto strategico del portafoglio avviato dal gruppo milanese per concentrare energie e risorse sui marchi principali e favorire una maggiore efficienza operativa.

La transazione prevede il trasferimento dei marchi, dei relativi brevetti e degli asset collegati alla produzione e distribuzione delle due famose bevande, storicamente legate alle tradizioni liquoristiche di Sicilia e Sardegna. L’accordo, che dovrebbe essere perfezionato entro la prima metà del 2026, include anche l’integrazione in una nuova società di nuova costituzione alla quale saranno conferiti i business di Averna e Zedda Piras.

Per Illva Saronno, l’acquisizione rappresenta un’importante opportunità di ampliamento del proprio portafoglio, rafforzando la sua posizione nel segmento degli spirit italiani di alta tradizione. Il gruppo, noto per il successo internazionale di Disaronno e la sua presenza consolidata nei vini siciliani, mira con questa operazione a valorizzare ulteriormente marchi con una forte identità culturale e richiamo sul mercato.

La mossa di Campari rientra in una strategia più ampia di semplificazione del business, già avviata con altre cessioni nel corso dell’anno, volte a focalizzarsi su prodotti strategici con potenziale di crescita globale. Grazie a questa operazione, l’azienda intende rafforzare la propria struttura finanziaria e ottimizzare la gestione delle risorse, mantenendo allo stesso tempo il supporto alla transizione verso i nuovi asset.

Gli amanti dei due liquori storici possono attendersi una fase di continuità produttiva e distributiva, con la prospettiva di vedere i marchi consolidati sotto una casa che punta a esaltarne l’identità territoriale e il patrimonio di tradizione. La vendita di Averna e Zedda Piras segna così un capitolo importante nella riorganizzazione del panorama degli spirit italiani, con un passaggio di testimone tra due realtà industriali di primo piano.