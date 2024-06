Campi Flegrei, basta allarmismi. Confcommercio: Ora investimenti e una comunicazione positiva

“Bisogna evitare di frenare i piani di sviluppo e gli investimenti privati che l’area flegrea sta attirando. Innanzitutto una comunicazione responsabile ma non allarmistica , un piano di incentivi pubblici e il coinvolgimento del sistema bancario che deve saper analizzare e valutare i rischi reali, che sono al momento molto bassi.

Inoltre la Regione e i Comuni devono impegnarsi in una massiccia campagna di comunicazione che sappia realmente raccontare ciò che sta avvenendo e che sopratutto eviti l’innescarsi di inutili allarmismi che spaventano turisti e investitori”. Lo ha dichiarato Pasquale Russo presidente di Confcommercio Campania presentando il convegno dal titolo “Bradisismo e diritto, rischio sismico e vulcanico nei Campi Flegrei” organizzato dal Sindacato Forense puteolano, da Confcommercio Campania e Confcommercio Pozzuoli, quest’ultimo presieduta da Salvatore Trinchillo che vede tra i protagonisti il sindaco di Pozzuoli e Luigi Manzoni e quello di Quarto Antonio Sabino, il presidente del Sindacato Forense puteolano Maria Cristallino. Convegno che si sviluppa attraverso le evidenze scientifiche legate al bradisismo ma soprattutto per affrontare le necessità del territorio sia dal punto di vista della vivibilità che dal punto di vista dello sviluppo economico.