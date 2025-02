Campi Flegrei, convegno su San Paolo e San Pietro: storia, archeologia e fede

È il titolo del convegno ideato e organizzato da Gea Palumbo, Anna Russolillo e Claudio Ciotola, che si terrà mercoledì 5 marzo, alle ore 10.30 presso l’Accademia dei Campi Flegrei (Via Campi Flegrei 12, Pozzuoli). La giornata inizierà con i saluti del presidente dell’Ordine Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, del vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Mimmo Falco, del professor Giulio Sodano, tra i soci fondatori, dell’Accademia dei Campi Flegrei, e del vice capogruppo FAI Pozzuoli e Campi Flegrei Maria Antonietta Moscati. Interverranno il professor Giancarlo Rinaldi dell’Università degli Studi di NAPOLI “l’Orientale” con “Pozzuoli, Uomini, donne, testi e dottrine dal porto di Pozzuoli a Roma”; la presidente dell’Accademia dei Campi Flegrei Gea Palumbo con “Ritrovare le tracce del passaggio di San Paolo e di San Pietro nel territorio flegreo”; il direttore B. C. Diocesi di Pozzuoli e PFTIM San Tommaso d’Aquino Roberto Della Rocca con “Il cristianesimo nei primi secoli a Pozzuoli”; la giornalista Anna Russolillo con “La necropoli Tardo Antica – Paleocristiana di San Vito a Pozzuoli (Villa Elvira)”; la giornalista Maria Teresa Moccia Di Fraia con “Dal porto di Puteoli a Roma: cenni su commercio e economia”; chiude il convegno Anna Abbate presidente del Gruppo archeologico Kyme con “La ripa puteolana e le recenti ricerche archeologiche del porto sommerso”. Il convegno organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, dall’Accademia dei Campi Flegrei e dall’Associazione Stampa Flegrea è realizzato in collaborazione con la Diocesi di Pozzuoli, l’Associazione Villaggio Letterario, l’Associazione Lunaria Onlus A2 e il Gruppo Archeologico Kyme. All’incontro saranno presenti gli studenti delle classi amiche FAI degli istituti di Pozzuoli e Quarto. Per i giornalisti vale come corso di formazione per 4 crediti.