Campi Flegrei, Curcio “Coinvolgere le comunità sulle esercitazioni”

POZZUOLI (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Dobbiamo capire come migliorare il coinvolgimento perché tutto ciò che facciamo come istituzioni a livello comunale, regionale, a livello provinciale e nazionale ha necessità del riscontro della popolazione. Quindi, sicuramente, dobbiamo trovare il modo per sensibilizzare ancora di più le comunità. Devo dire che non è un tema solo di questo territorio, le esercitazioni sono sempre un test anche delle relazioni tra le comunità e le istituzioni”. Così il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando con i giornalisti a Pozzuoli a margine dell’esercitazione anti bradisismo in corso di svolgimento nei Campi Flegrei. Alla simulazione ha partecipato una fetta assai esigua di cittadini e Curcio commenta: “Le esercitazioni hanno un senso comunque perché il rapporto con le istituzioni diventa più forte. Noi abbiamo testato il comitato operativo ieri, vengono testati i Coc, vengono testate le procedure tra le amministrazioni, tra le istituzioni. Dobbiamo lavorare perché, soprattutto in questo territorio, abbiamo ancora bisogno di capire bene come impostare alcune risposte e vogliamo farlo con la comunità. Sfiducia dei cittadini? No, questo non lo vedo. Quando abbiamo fatto gli incontri con la popolazione, con i sindaci, abbiamo avuto una buona adesione”.

