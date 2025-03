Campi Flegrei, De Luca al Governo: Stop alle rate dei mutui e contributi per famiglie e aziende

“Chiederemo al governo la sospensione dei pagamenti delle rate dei Mutui per le abitazioni e dei contributi previdenziali per le aziende insediate nell’area e dei comuni interessati”. E’ la proposta lanciata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social. “Facciamo una valutazione accurata dell’area, delimitiamola e poi procediamo”, ha spiegato De Luca. “Credo che questa sia un’altra misura necessaria e utile per le famiglie che vivono in quei territori”.