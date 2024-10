Campi Flegrei, De Luca “Su esercitazioni credo che dobbiamo insistere”

NAPOLI (ITALPRESS) – Con le esercitazioni nei Campi Flegrei “credo che dobbiamo insistere”. A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia a Napoli, risponde ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla scarsa partecipazione dei cittadini alle simulazioni, in corso in questi giorni, sul rischio vulcanico legato al bradisismo. “Ovviamente, si comprende, che appena si allenta un po’ la preoccupazione, i cittadini tendono a non partecipare – sostiene il governatore -. E’ anche umano – aggiunge – veniamo da mesi di preoccupazione, di tensione. Però è bene insistere, almeno nella informazione da dare a tutti i nostri concittadini su alcune necessità in caso di emergenza, i centri di raccolta, dove bisogna andare immediatamente nel caso di pericolo, almeno questo deve essere conosciuto nel dettaglio dai cittadini, dalle imprese, dalle ragazze e dei ragazzi che vanno a scuola. Ovviamente – conclude De Luca – ci auguriamo tutti quanti di non averne bisogno, però dobbiamo insistere nel dare un’informazione la più adeguata possibile”.

