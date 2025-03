Campi Flegrei, i dati della Prefettura: 114 famiglie sgomberate dopo la scossa del 13 marzo

Dalla scossa 4.4 del 13 marzo, nei tre comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli sono state adottate 23 tra ordinanze di sgombero e diffide. I provvedimenti hanno riguardato 114 nuclei familiari per un totale di 242 persone , soprattutto con riferimento alla zona di Bagnoli nel comune di Napoli. Molte famiglie hanno trovato sistemazione autonoma, mentre 37 persone sono state ospitate negli alberghi convenzionati con la Regione Campania . Così la Prefettura di Napoli in un bilancio sulle attività coordinate dal Ccs convocato dal prefetto Michele di Bari , d’intesa con il Dipartimento della Protezione civile, a seguito delle scosse di terremoto che hanno interessato l’area dei Campi Flegrei. Questa mattina sono state attivate due ulteriori aree di attesa a Bacoli e ne è in corso di allestimento un’altra a Monte di Procida .

Nell’area di attesa dell’ex base Nato, oltre alla tendostruttura della Protezione civile della Regione Campania dove le persone possono trovare la prima attesa, è garantito anche il supporto della funzione sanitaria con un punto di primo soccorso e di supporto psicologico. Il supporto sanità è garantito a Napoli anche nell’area di accoglienza di via Acate, dove sono allestite brandine per la notte. Il Comune di Napoli sta predisponendo anche una nuova area di accoglienza presso una struttura di Marechiaro, dove saranno disponibili 40 posti letto. Nel frattempo, continuano le attività diper consentire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche. I vigili del fuoco sono impegnati con 9 squadre di soccorso, 4 delle quali provenienti dai Comandi della regione, e con 10 moduli speditivi operativi che stanno procedendo con le verifiche di staticità degli edifici. In particolare, su, circa la metà (357) sono già state eseguite.