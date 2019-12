Campi Flegrei in Progress e Consolato del Benin insieme per costruire una scuola in Africa

Mercoledi 18 Dicembre al Gabbiano di Bacoli si è svolta la quinta edizione del Christmas Party del Gruppo Laringe dal titolo “Campi Flegrei in progress”, con la presentazione del Progetto Benefico che ha visto la costruzione nella Repubblica del Benin di una scuola intitolata ad Antonio Laringe. Ospiti d’onore della serata: Tomaz Kavcic lo chef sloveno famoso per la sua cucina pop, Luca Trapanese , il single che nell’estate del 2017 ha adottato Alba, bimba con la sindrome di Down e che ha fondato a Bacoli “La Casa di Matteo” e Giuseppe Gambardella Console del Bénin. “Il gruppo è da sempre impegnato in progetti di valorizzazione e promozione del territorio – spiega l’Imprenditore e Presidente di Federalberghi Campi Flegrei Roberto Laringe, che coniughiamo da sempre con un impegno nel sociale a sostegno dei più deboli e meno fortunati. Ancora una volta la nostra attenzione ha riguardato l’Africa, il Benin in particolare e stavolta con impegno diretto avvenuto attraverso la costruzione di una scuola, perchè crediamo fermamente che non potrà mai esserci una rivoluzione economica senza prima una rivoluzione culturale”. Il Gruppo ha inoltre chiamato a raccolta diversi rappresentanti della cultura, delle Istituzioni, del sociale, della ristorazione e del mondo dell’informazione per sostenere i Campi Flegrei. “Lo scopo –ribadisce Laringe – è quello di consolidare una crescita che ha come riferimento un settore Enogastronomia di Qualità sempre più trainante, negli ultimi anni, nell’economia dei Campi Flegrei. I dati relativi al settore riferiscono di un trend di sviluppo esponenziale che deve indurci sempre più a migliorare l’offerta qualitativa a sugellare una nuova ‘Nuova Brand Identity’ . Parliamo di incrementi del 48% annuo e di un driver significativo di viaggio per il 45% dei turisti”. Arte, vino e cibo protagonisti del Christmas Party, insieme agli chef delle strutture del gruppo, che prepareranno uno speciale menù natalizio: Antonio Lubrano Lavadera Il Gabbiano, Angelo Carannante Caracol, Vincenzo Di Giovanni Cala Moresca, Giovanni Marotta Kora, Ciro Russo Villa Eubera e Alma Eventi, i Pastry Chef Ciro Ambrosio e Felice Pagliola. Per tutti gli ospiti finger food d’autore e panettone gourmet. Negli anni il Gruppo ha portato avanti diversi progetti innovativi ed ecosostenibili nei Campi Flegrei, come l’e-bike sharing, oltre a sostenere un’economia green basata su prodotti turistici eco-friendly e una mobilità sostenibile. La serata “Campi Flegrei in Progress” sarà presentata dalla giornalista e show girl Jolanda De Rienzo con la musica dal vivo di Dj Marco Bianco.