Campi Flegrei, la Lega: Sospendere tasse e mutui in tutta l’area interessata dall’emergenza sismica

“Il terremoto che sta colpendo la zona flegrea, impone di agire con tempestivita’ per aiutare i cittadini. Come Lega ci stiamo attivando per la sospensione dei termini dei versamenti fiscali e dei mutui per evitare di aggravare la situazione economica in tutta l’area interessata da questo fenomeno preoccupante, gia’ cosi’ gravemente colpita. Non possiamo lasciare soli le nostre famiglie e le attivita’ produttive”. Cosi’ il senatore napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa e il consigliere comunale di Napoli Domenico Brescia.