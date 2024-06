Campi Flegrei, Musumeci: Entro 15 giorni il Commissario. E attacca Regione e Comuni

La gestione degli interventi per i Campi Flegrei “non può essere essere affidata alla Regione, ai Comuni o al Dipartimento, ma sarà affidata ad un commissario straordinario che sarà nominato con decreto, su mia proposta, entro 15 giorni”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci al termine del Consiglio dei ministri. “Sui Campi Flegrei, se ne è parlato anche in Consiglio dei ministri, man mano che si va avanti nel lavoro propedeutico, istruttorio, emergono gravissime responsabilità, che sono remote o meno remote, che sono omissive e commissive, e coinvolgono tutti gli enti territoriali, a cominciare dalla Regione Campania e dai comuni interessati dal rischio bradisismico, quindi una parte del Comune di Napoli e i comuni di Pozzuoli e Bacoli”. Lo dice in conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro della Protezione civile Nello Musumeci. “Lo sviluppo urbanistico che è stato autorizzato negli anni – aggiunge – appare sempre più irragionevole, caotico e disordinato. Non si è mai tenuto conto degli incombenti pericoli di quell’area. L’abusivismo edilizio è diffuso, chi doveva vigilare non lo ha fatto e si è voltato dall’altra parte. Persistono gravi carenze nei piano comunali di prevenzione di Protezione civile. Stiamo verificando l’attività svolta e quella che resta da svolgere dal presidente della Regione pro tempore nella qualità di commissario nominato per le infrastrutture a seguito del grave evento bradisismico degli inizi degli anni 80”.