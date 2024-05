Campi Flegrei, Musumeci: lavoriamo per il piano di evacuazione

“Negli anni c’è stata una eccessiva antropizzazione del territorio”

Roma, 22 mag. (askanews) – “In quell’area sono state realizzate migliaia di edifici e di unità abitative. Ci vivono circa 80mila persone. È facile comprendere come questa eccessiva antropizzazione del territorio – che andava impedita certamente nel passato – che oggi crea problemi ai fini del piano speditivo di evacuazione. Stiamo lavorando con la prefettura e con i Comuni e con la Regione per definire un piano di evacuazione che rimane nel cassetto ma se necessario deve essere subito realizzato ed attuato”, lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, al termine del vertice interministeriale sull’attività sismica nei Campi Flegrei.