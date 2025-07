È stato localizzato al confine tra i comuni di Napoli e Pozzuoli, l’epicentro della forte scossa di terremoto avvenuta alle 9.14 e avvertita in diverse zone della città, anche in centro, e nei comuni dei Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 4, quindi tra le più forti avvertite nell’area, è avvenuta a circa 2,5 km di profondità. L’epicentro è stato localizzato in mare nello specchio d’acqua antistante via Napoli, a Pozzuoli, a poca distanza dal confine con il quartiere napoletano di Bagnoli.