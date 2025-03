Campi flegrei, riunione col prefetto: Sulle vie di fuga servono misure adeguate

La questione delle vie di fuga da utilizzare in caso di fenomeni bradisismici nell’area dei Campi Flegrei è stata valutata nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Al vertice hanno partecipato l’Assessore alla Legalità e Polizia locale del Comune di Napoli, i sindaci dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza, il Dirigente della Sezione Polstrada, il Comandante vicario dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Polizia locale del Comune di Napoli, il rappresentante della Polizia Metropolitana. Il Prefetto ha sottolineato l’urgenza di predisporre adeguate misure, in considerazione della circostanza che l’area in questione è interessata da elevati volumi di traffico, specie nel periodo estivo, e che la problematica della viabilità è amplificata dalla componente psicologica per il timore della popolazione in caso di scosse telluriche connesse al fenomeno bradisismico. I Sindaci hanno ribadito la particolare attenzione sulla tematica che impone ulteriori riflessioni finalizzate all’adozione di ordinanze ad hoc e di ogni altro utile dispositivo atto a mitigare il traffico. Anche il direttore generale della Protezione Civile regionale ha evidenziato che di tratta di una problematica strutturale, aggravata dalla condizione di paura della popolazione, a seguito dei recenti eventi bradisismici. Il Prefetto ha disposto pertanto la convocazione di una riunione tecnica da svolgersi in Prefettura, coordinata dalla Polizia Stradale, con i sindaci interessati, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e la Protezione civile regionale, al fine di individuare un percorso condiviso per la predisposizione di un piano della viabilità che renda facilmente accessibili le vie di fuga in caso di eventi che allarmino la popolazione.