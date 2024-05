Campi Flegrei, Salvini: Nel piano casa anche le assicurazioni. Niente esodo ma messa in sicurezza degli alloggi

“Io lavorerei per mettere in sicurezza le case, non per far andare via la gente. Poi è chiaro che sul Piano Casa, che avrà anche una seconda tranche, ci sarà anche un intervento sulla messa in sicurezza, sulle assicurazioni e quello sarà fondamentale”. Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva un parere sulle recenti dichiarazioni del ministro Musumeci sul bradisismo ai Campi Flegrei. Quanto alla possibilità di fare ricorso al sisma bonus Salvini ha detto: “Capisco le difficoltà degli sfollati – ha detto – non è una delega mia, io rispondo di quello che posso fare direttamente. Chiederò ai miei colleghi ministri che ne hanno la competenza di fare in fretta”.