Campi Flegrei, torna la paura. Sciame sismico in mattinata avvertito anche a Napoli. Scosse di magnitudo 2.9 e 3.2

Hanno magnitudo 2.9 e 3.2 le scosse di terremoto registrate alle 7:14 ed alle 7:32 nell’area dei Campi Flegri: l’epicentro è stato localizzato all’altezza del porto di Pozzuoli. Le scosse sono state avvertite anche dai residenti della zona Ovest di Napoli. “Cari cittadini, abbiamo tutti avvertito le scosse di questa mattina. Come abbiamo comunicato in precedenza è in corso uno sciame sismico dalle ore 7:14. Comprendo che lo sciame possa aver generato ansia e preoccupazione. In totale le scosse registrate fino alle ore 8 sono state 9. Siamo in contatto costante con l’Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile e vi terremo aggiornati sui nostri canali istituzionali”. Così in un post su Facebook il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.