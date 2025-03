Campi Flegrei, Vigili del Fuoco in prima linea: urgono risorse e riforme per la sicurezza del Paese

In una dichiarazione congiunta, i Segretari della UIL-PA Vigili del Fuoco Campania e Napoli, Carmine Cristiano e Ciro Notaro, sottolineano l’urgenza di un potenziamento delle strutture dei Comandi della regione, con particolare attenzione a quello di Napoli. Il perdurare del fenomeno bradisismico e la presenza di altri rischi richiedono interventi concreti da parte del Governo, sia in termini di risorse che di tutela per il personale del Corpo.

“Ancora una volta – dichiarano Cristiano e Notaro – il Corpo nazionale ha risposto prontamente all’ultima forte scossa che ha colpito i Campi Flegrei. Grazie alla direzione tempestiva dell’Ing. Franculli e al supporto del Prefetto di Napoli, i Vigili del Fuoco hanno garantito la sicurezza dei cittadini, nonostante le croniche carenze di mezzi e personale. L’abnegazione del personale, dal Dirigente all’ultimo Vigile, ha permesso di gestire situazioni critiche più volte denunciate ma mai risolte.”

Secondo i rappresentanti sindacali, è fondamentale che Governo e politica riconoscano concretamente il valore del Corpo attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive. Queste dovrebbero essere destinate al potenziamento degli organici e dei mezzi operativi, oltre che alla riapertura della sede di Mostra, chiusa da tempo, per migliorare la logistica del soccorso. Inoltre, si chiede il riconoscimento di inquadramenti retributivi più adeguati, prevedendo il passaggio ai livelli superiori per il personale delle carriere Vigili, Capi squadra/reparto e Ispettori.

“Il Paese deve poter sempre contare sui Vigili del Fuoco – proseguono i sindacalisti – e questi devono poter contare su un reale sostegno della politica. Sebbene apprezziamo gli sforzi dell’attuale esecutivo, esortiamo a compiere quel passo in più che nessun Governo sembra mai voler fare. La sicurezza e il soccorso sono fondamentali per la tutela dei diritti e della Nazione.”

Tra le priorità evidenziate vi è la necessità di accelerare sul riordino del personale, con una legge delega ferma da troppo tempo, e il riconoscimento delle malattie professionali che colpiscono silenziosamente troppi Vigili del Fuoco. Tumori, malattie cardiovascolari e stress cronico sono problematiche che non possono più essere ignorate.

“È indispensabile ripensare l’intero sistema di soccorso – concludono Cristiano e Notaro – alla luce dei crescenti rischi naturali e antropici. Le future riforme dovranno preservare l’assetto nazionale del Corpo, valutando al contempo soluzioni istituzionali più razionali. Ai cittadini delle aree colpite, tra cui molti Vigili del Fuoco e le loro famiglie, va la nostra piena solidarietà. Sarebbe auspicabile il rientro al Comando di Napoli dei tanti colleghi flegrei attualmente operativi in altre regioni.”